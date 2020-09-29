Служба в поліції та заслання у Росію. Як склалася доля Івана Карпенка-Карого

29 вересня виповнюється 175 років від дня народження видатного українського драматурга Івана Карпенко-Карого.

Письменник підняв теми, які злободенні і для українців і є інтернаціональними – приниження, здирництво, жадібність та компроміс. Усе що він писав понад 100 років тому можна сміливо покласти на наші реалії.

Дивіться: Історія Конституції України. Як Пилип Орлик хотів вберегти країну від узурпації влади

П’єса Гандзя вперше з’явилась на сцені з 1902 року, причому у виконанні студентів-акторів. Дія розгортається в Україні в період руїни у XVII столітті. Красуню Гандзю то дарують, то крадуть. Сюжет, оснований на реальних подіях, з політичними інтригами і пристрастями.

Місце дії у Карпенка-Карого можна перенести в сучасні офіси, будинки і квартири – у п’єсах знайдете компроміс і брехунів, бюрократів, ницість і становлення людської гідності, жадібність і здирництво.

Справжнє прізвище Карпенка-Карого – Тобілевич, він з 14 років працював у поліції. Бачив там багато людських доль і характерів, дослужився до пристава. Але навіть тут допомагав українським просвітянам.

Через це його відправили на заслання в Росію. У ці роки помирає його перша дружина та п’ятеро із семи дітей.

У засланні Карпенко-Карий написав кілька п’єс. Його українці нарешті отримали характер, а в театральних творах до нього були здебільшого опереточними та етнографічними персонажами. Писав він українською – причому бездоганною.

Студентам подобається Гандзя, вони відчули в п’єсі своє українське, а значить цінуватимуть і поширюватимуть це відчуття. Карпенку-Карому вдалось зацікавити своїх юних співвітчизників навіть через 100 років.

Популяризація Тараса Шевченка

Щоб діти вчили твори Кобзаря легко й цікаво, в Україні запустили флешмоб Шевченко в Instagram. Школярі з усієї країни викладають у соцмережу ілюстрації до творів Кобзаря та читають на камеру його вірші.

Шевченка по праву можна назвати легендарним на усі часи, адже його твори поза часом. Рядки з його віршів актуальні й зараз.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.