Смерть, сломанный нос и штрафы. 4 причины пристегнуть ремни безопасности

В Украине – самая высокая смертность на дорогах среди европейских стран. В прошлом году в ДТП погибли 3,5 тыс. человек. По крайней мере, тысячу жизней можно было бы спасти, если бы пассажиры и водители были пристегнуты.

– При столкновении вылетает подушка безопасности с сумасшедшей скоростью. Если мы долетаем к рулю, когда она еще не успела раскрыться – в таких случаях, водитель как минимум ломает нос, – говорит инструктор по вождению Дмитрий.

Но если водители хоть иногда пользуются ремнями безопасности, то пассажиры, сидящие на заднем сиденье – ремни обычно игнорируют. Однако не пристегнутый сзади пассажир при столкновении летит вперед и тяжело травмирует того, кто впереди.

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Ремень безопасности вдвое снижает риск смерти на дороге. Защищает водителя от выбрасывания из автомобиля, что в 2/3 случаев является смертельным. Но наши водители пристегиваться не привыкли – ремнями пользуются лишь 15% украинцев. В Европе такой показатель, к примеру – более 90%. И штрафы там – ощутимо больше.

В Украине непристегнутый водитель платит всего 51 гривну штрафа. Но уже со следующего года сумма может вырасти в 17 раз. Закон был принят в первом чтении 18 сентября. После всех доработок, через 3 месяца после того, как его подпишет президент, украинские водители будут платить по 850 грн – как за себя, так и за пассажиров в их машине. Это если полиция начнет замечать не пристегнутых.

К слову, новые штрафы за не пристегнутый ремень безопасности – реакция водителей.

Опубликовано Октябрь, 26 в 11:36



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