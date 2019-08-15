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Смертельная дорога в Черкассах: байкеры митингуют под ОГА

В Черкассах байкеры собрались на митинг перед облгосадминистрацией.

Требуют найти владельца и отремонтировать почти полтора километра дороги, на которой 4 августа погиб 30-летний одессит Александр, который с женой возвращался с мотофестиваля. Его байк попал в яму, мужчина скончался в больнице, женщина травмировалась.

Злополучный кусок дороги усеян выбоинами, в прошлом году здесь уже был смертельный случай. Но ремонтировать его никто не спешит, поэтому и отвечать за смерть людей некому.

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Байкеры настроены решительно и обещают митинговать, пока проезд этим ничейным отрезком не станет безопасным.

Ранее Факты ICTV писали, что чуть ли не ежемесячно на этой дороге в Черкассах случаются аварии, две из них фатальные. Но виноваты не несут наказания, потому что владельца у дороги нет.

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