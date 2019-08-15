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Смертельна дорога у Черкасах: байкери мітингують під ОДА

У Черкасах байкери зібралися на мітинг перед облдержадміністрацією.

Вимагають знайти власника і відремонтувати майже півтора кілометра дороги, на якій 4 серпня загинув 30-річний одесит Олександр, який з дружиною повертався з мотофестивалю. Його байк втрапив у яму, чоловік помер у лікарні, жінка травмувалася.

Злощасний шматок дороги всіяний вибоїнами, торік тут уже був смертельний випадок. Але ремонтувати його ніхто не поспішає, тому і відповідати за смерть людей нікому.

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Байкери налаштовані рішуче і обіцяють мітингувати, доки проїзд цим нічийним відрізком не стане безпечним.

Раніше Факти ICTV писали, що ледь не щомісяця на цій дорозі у Черкасах трапляються аварії, дві з них фатальні. Але винні не несуть покарання, бо власника у дороги немає.

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