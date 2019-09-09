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Факты / Видео / Украина

Смертельный шторм в Крыму – шестеро погибших

Шторм унес жизни шестерых человек на южном побережье Крыма. Еще пятерых удалось спасти.

Это жители оккупированного полуострова и туристы, которые проигнорировали предупреждения об усилении ветра.

Трое утонули возле поселка Видрадне, двое – в районе Ласточкиного гнезда, еще один – недалеко Массандры.

Накануне на полуострове бушевал 5-бальный шторм. Ожидается, что будет штормить и сегодня.

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Напомним, на Багамских островах, где хозяйничал ураган Дориан, масштабные разрушения, разрушены тысячи домов, а число жертв возросло до семи.

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