Смерті та перемоги. Чим запам’ятався 28-й рік незалежності у зоні ООС

Офіційно Операція об’єднаних сил та насправді війна з російсько-окупаційними військами – це те, що вже п’ятий рік відбувається на сході. Після того, як Донбас розділила так звана лінія розмежування бойові дії перейшли в іншу, не таку публічну площину. На початку літа в районі Мар’їнки розвідники 24-ої королівської бригади без втрат зайняли сіру зону, яка за Мінськими угодами – українська територія та наблизились впритул до Донецька.

За звільненням кількох сотень метрів української землі – місяці аналізу ситуації та літри поту розвідників. Але взяти під свій контроль клаптик території це пів справи – куди важче свої нові позиції утримати. Часто під шквальним вогнем ворога для якого не існує жодних домовленостей.

Бойові дії на Донбасі часто називають окопною чи позиційно війною. Та насправді цілодобово працюють розвідники – часто за лінією фронту завдяки сучасним засобам.

Про те, що росіяни стягують на Донбас техніку йдеться навіть у звітах ОБСЄ. Неподалік Луганська, безпілотник міжнародної місії зафіксував російську інженерну машину розгородження, яку використовують під час наступу, а екіпаж захищений навіть під час техногенної катастрофи.

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На початку червня відбувся перезапуск Мінського процесу. У тристоронню контактну групу повернувся Леонід Кучма. Більше чотирьох років другий президент представляв Україну в ТКГ. За цей час в Донецькій та Луганській областях вдалося зупинити повномасштабні бойові дії, повернути з полону більше 3 тисяч українських військових та цивільних, почати відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу.

Наприкінці червня 2019 українські військові залишили передову позицію навпроти зруйнованого мосту Станиці Луганської – розведення сил на цій ділянці, це ініціатива України повернути мир на Донбас.

Вже до кінця року тут мають відновити асфальтне перекриття переходу. Але для цього бойовики повинні розібрати свої оборонні конструкції та продемонструвати бажання дотримуватися миру.

Беззубість – це заборона відкривати вогонь у відповідь. Зокрема від початку безстрокового перемир’я вже за президента Зеленського на фронті було вбито вісім армійців. Загалом від початку року Україна втратила на передовій 71 свого захисника. Серед них легендарна Яна Червона на псевдо Відьма.

До слова, втрати у зоні ООС: загинули Яна Червона та Сергій Мілютін.

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