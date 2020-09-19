Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Мусорные острова и больше пластика, чем рыбы: Всемирный день уборка 2020 в Украине

19 сентября Всемирный день уборки. Инициативу начали в Эстонии, где решили в третью субботу сентября привлекать внимание к экологическим проблемам планеты.

В Украине в этом году убирали берега рек. Количество мусора, которое там отыскали просто поражает.

Жители Новой Одессы сегодня чистят берега Южного Буга. Начали с двух городских пляжей. Отходов полно и в кустах, и в камышах. Только за два часа собрали на берегу 25 гигантских пакетов мусора.

Смотрите: Где поел — там и оставил. Почему украинцы засыпают мусором зоны отдыха и какой штраф

Большая уборка и на Закарпатье. Берег Тисы возле села Теково убирали целыми семьями.

А в реке Боржава возле села Нижние Реметы мусор образовал целые острова. Местами слой на 6 метров вглубь.

Сейчас в Украине перерабатывают не более 4% мусора, и такие акции должны понемногу изменить сознание граждан.

Хасиды в Украине

18 сентября паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи. После себя они оставили горы мусора.

Здесь с 14 сентября находилось около тысячи паломников.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Экологи молчат об обмелении и загрязнении Днепра – Ассоциация рыболовов
Экологи молчат об обмелении и загрязнении Днепра – Ассоциация рыболовов
В Днепре возле Киева появились медузы и рыба-игла
В Днепре возле Киева появились медузы и рыба-игла
Президент Венгрии просит Зеленского остановить загрязнение реки Тиса
Президент Венгрии просит Зеленского остановить загрязнение реки Тиса
Пограничники спасли украинца, которого несло течением реки в Венгрию
Пограничники спасли украинца, которого несло течением реки в Венгрию
Реки высыхают и зарастают камышом: грозит ли Украине экологическая катастрофа
Реки высыхают и зарастают камышом: грозит ли Украине экологическая катастрофа
Вонь и экологическая катастрофа. Очистная станция отравляет реку Уды в Харьковской области
Вонь и экологическая катастрофа. Очистная станция отравляет реку Уды в Харьковской области
Реки и озера мелеют: грозит ли Украине дефицит воды
Реки и озера мелеют: грозит ли Украине дефицит воды
Сортировать мусор и приучать знакомых — пример украинки
Сортировать мусор и приучать знакомых — пример украинки

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка