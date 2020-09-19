Мусорные острова и больше пластика, чем рыбы: Всемирный день уборка 2020 в Украине

19 сентября Всемирный день уборки. Инициативу начали в Эстонии, где решили в третью субботу сентября привлекать внимание к экологическим проблемам планеты.

В Украине в этом году убирали берега рек. Количество мусора, которое там отыскали просто поражает.

Жители Новой Одессы сегодня чистят берега Южного Буга. Начали с двух городских пляжей. Отходов полно и в кустах, и в камышах. Только за два часа собрали на берегу 25 гигантских пакетов мусора.

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Большая уборка и на Закарпатье. Берег Тисы возле села Теково убирали целыми семьями.

А в реке Боржава возле села Нижние Реметы мусор образовал целые острова. Местами слой на 6 метров вглубь.

Сейчас в Украине перерабатывают не более 4% мусора, и такие акции должны понемногу изменить сознание граждан.

Хасиды в Украине

18 сентября паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи. После себя они оставили горы мусора.

Здесь с 14 сентября находилось около тысячи паломников.

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