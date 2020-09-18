Паломники-хасиды полностью освободили территорию пограничного пункта Яриловичи.

Будут праздновать Рош ха-Шана 2020 в Беларуси, заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

После себя паломники оставили горы мусора. Здесь с 14 сентября находилось около тысячи паломников.

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Хасиды покинули границу Украины, оставив после себя горы мусора / 4 фотографии

Белорусской стороне придется убрать территорию КПП Яриловичи. После этого, он сможет возобновить свою работу.

— Мы предупреждали белорусскую сторону, что в связи с пандемией мы не допустим паломников. И просили белорусов не пропускать паломников через свой КПП. Нас не послушали. Теперь придется убирать, — добавил Геращенко.

Хасиды на границе

Паломники-хасиды попытались попасть в Украину через Беларусь, несмотря на закрытые границы.

Украинские пограничники не допустили их на территорию Украины. Хасиды несколько суток ночевали на КПП Яриловичи.

18 сентября паломники начали массово покидать белорусско-украинскую границу. Еврейский Новый год Рош ха-Шана большинство паломников будут праздновать в Беларуси.

Источник: Антон Геращенко, ГПСУ

Фото: ГПСУ