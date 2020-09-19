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Сміттєві острови та більше пластику, ніж риби: Всесвітній день прибирання 2020 в Україні

19 вересня Всесвітній день прибирання. Ініціативу започаткували в Естонії, де вирішили у третю суботу вересня привертати увагу до екологічних проблем планети.

В Україні цьогоріч прибирали береги річок. Кількість сміття, яке там познаходили просто вражає.

Жителі Нової Одеси сьогодні чистять береги Південного Бугу. Почали із двох міських пляжів. Відходів повно і у кущах, і в очеретах. Лише за дві години назбирали на березі 25 гігантських  пакетів сміття.

Дивіться: Де поїв – там і залишив. Чому українці засипають сміттям зони відпочинку і який штраф

Велике прибирання і на Закарпатті. Берег Тиси біля села Теково прибирали цілими сім’ями.

А в річці Боржава біля села Нижні Ремети сміття утворило цілі острови. Місцями шар на 6 метрів углиб.

Нині в Україні переробляють не більше 4% сміття , та такі акції мають потроху змінити свідомість громадян.

Хасиди в Україні

18 вересня паломники-хасиди повністю звільнили територію прикордонного пункту Яриловичі. Після себе вони залишили гори сміття.

Тут з 14 вересня перебувало біля тисячі паломників.

 

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