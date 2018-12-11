Снег не помеха! На Волыни дорожники укладывают асфальт в мороз

Очевидно, украинскую привычку класть асфальт в дождь и снег мы еще не скоро победим. По традиции – работа по строительству или ремонту кипит в конце года, когда нужно быстро освоить деньги. Дорожники не прекращают удивлять: на днях в селе Прилуцкое на Волыни положили асфальт прямо на снег, и в -2 градуса на улице.

На одной из улиц асфальтом по снегу вымостили 100 метров полотна, а еще в одном месте взялись прокладывать почти полтора километра. Но успели лишь 500 метров за полтора миллиона гривен.

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И хотя подрядчиков никто не остановил – платить за такую ​​работу не будут – говорят в селе. Для этого будут делать экспертизу только асфальта, который в этом селе ждали 30 лет.

Если нарушение таки найдут – исполнителя работ заставят их исправить за свой счет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Киеве коммунальщики укладывают асфальт в снегопад.

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