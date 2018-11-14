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Факти / Україна / У Києві комунальники укладають асфальт у снігопад/

В Киеве коммунальщики укладывают асфальт в снегопад

На улице Луговой (Оболонский район) в Киеве коммунальщики начали укладывать асфальт несмотря на сильный снегопад.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook и публикует видео работ.

На ролике видно, как коммунальщики закатывают асфальт прямо поверх снега.

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– Что же надо делать, когда падает снег? Конечно, класть асфальт на Луговой возле новой АЗС, – написано под видео.

Фото: Kyiv INFO

К слову, в сети появилась информация об аналогичных работах на улице Анны Ахматовой.

В Киевавтодоре сообщили, что не имеют отношения к укладке асфальта в Дарницком районе, а работы выполняет частная фирма.

Напомним, сегодня в Киеве выпал первый снег. Из-за этого по всей столице образовались 10-балльные пробки и произошло около 300 аварий. Факты ICTV следят за ситуацией на дорогах в онлайн-трансляции.

Фото: Скриншот/Киев Оперативный.

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