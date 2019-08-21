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Снег в Канаде: на улице +20 и 30 см осадков

В Канаде выпал обильный снег. В соцсетях размещают фото из провинции Британская Колумбия.

В городке Пинк-Маунтин толща снега составляла примерно 30 сантиметров.

Населенный пункт расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. При этом температура воздуха здесь сейчас 20 градусов тепла, поэтому снег быстро растаял.

Впрочем, для расчистки дорог таки пришлось привлечь спецтехнику.

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К слову, а в Арктике зафиксировали неслыханную температуру – около +35°C.

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