Сніг у Канаді: на вулиці +20 та 30 см опадів

У Канаді випав рясний сніг. У соцмережах розміщують фото з провінції Британська Колумбія.

У містечку Пінк-Маунтін товща снігу становила приблизно 30 сантиметрів.

Населений пункт розміщений на висоті 1000 метрів над рівнем моря. При цьому температура повітря тут нині 20 градусів тепла, тож сніг швидко розтанув.

Утім для розчищення доріг таки довелося залучити спецтехніку.

Читайте: Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)

До слова, а в Арктиці зафіксували нечувану температуру – майже +35°C.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.