Сьогодні в Україні вшановують “кіборгів” – загиблих захисників ДАПу
20 січня 2015 року – один із найтрагічніших днів в обороні Донецького аеропорту. Російські бойовики підірвали новий термінал. Тоді під завалами стін загинуло 58 українських захисників.
Обороняти вже не було чого і протягом кількох днів, ті хто залишився, вийшли з аеропорту.
Так, 6 травня 2014 року з аеропорту Донецька (ДАП) вилетів останній рейс, а за 20 днів проросійські бойовики спробували захопити важливий об’єкт інфраструктури.
– Після висадки десанту спецназівців летовище вдалось відбити. Терористи зазнають чималих втрат, – йдеться у сюжеті Фактів ICTV.
Згодом у Мінську зустрінуться політики, які намагатимуться вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.
Перші Мінські угоди тоді передбачали цілковите припинення вогню, зупинку військ на поточній лінії зіткнення, встановлення 30-ти кілометрової зони безпеки та відведення важкого озброєння. Реальне виконання цих умов означало б, що сепаратисти мали звільнити значну частину Донецька. Проте тоді, як і сьогодні, російські найманці нехтують Мінськими домовленостями.
28 вересня почався другий етап штурму ДАПу.
Українські військові згадують, що кожна поїздка до ДАПу супроводжувалася обстрілами.
– Найзапекліші бої почалися після нового року. 13 січня 2015 року через масовані обстріли противника руйнується символ оборони аеропорту – диспетчерська вежа. Бойовики висувають “кіборгам” ультиматум – покинути летовище. Українські воїни обирають тримати оборону, – йдеться у сюжеті Фактів ICTV.
15 січня до наших воїнів прибуває підкріплення. Наступний день стає найгарячішим – бій триває з 6-ї ранку до 2-ї ночі.
Упродовж 18-21 січня внаслідок обстрілів терміналу ДАП загинуло 58 “кіборгів”.
За офіційними даними упродовж 242 днів оборони Донецького летовища загинуло 100 українських воїнів та майже 500 було поранено.