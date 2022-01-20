Сьогодні в Україні вшановують “кіборгів” – загиблих захисників ДАПу

20 січня 2015 року – один із найтрагічніших днів в обороні Донецького аеропорту. Російські бойовики підірвали новий термінал. Тоді під завалами стін загинуло 58 українських захисників.

Обороняти вже не було чого і протягом кількох днів, ті хто залишився, вийшли з аеропорту.

Так, 6 травня 2014 року з аеропорту Донецька (ДАП) вилетів останній рейс, а за 20 днів проросійські бойовики спробували захопити важливий об’єкт інфраструктури.

– Після висадки десанту спецназівців летовище вдалось відбити. Терористи зазнають чималих втрат, – йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

Згодом у Мінську зустрінуться політики, які намагатимуться вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

Перші Мінські угоди тоді передбачали цілковите припинення вогню, зупинку військ на поточній лінії зіткнення, встановлення 30-ти кілометрової зони безпеки та відведення важкого озброєння. Реальне виконання цих умов означало б, що сепаратисти мали звільнити значну частину Донецька. Проте тоді, як і сьогодні, російські найманці нехтують Мінськими домовленостями.

28 вересня почався другий етап штурму ДАПу.

Українські військові згадують, що кожна поїздка до ДАПу супроводжувалася обстрілами.

– Найзапекліші бої почалися після нового року. 13 січня 2015 року через масовані обстріли противника руйнується символ оборони аеропорту – диспетчерська вежа. Бойовики висувають “кіборгам” ультиматум – покинути летовище. Українські воїни обирають тримати оборону, – йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

15 січня до наших воїнів прибуває підкріплення. Наступний день стає найгарячішим – бій триває з 6-ї ранку до 2-ї ночі.

Упродовж 18-21 січня внаслідок обстрілів терміналу ДАП загинуло 58 “кіборгів”.

За офіційними даними упродовж 242 днів оборони Донецького летовища загинуло 100 українських воїнів та майже 500 було поранено.

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