Сладкая, витаминная и дешевая. Как и где выращивают паприку в Украине

Закарпатское село Большая Добронь – украинская столица паприки. Перец сначала подсушивают, затем мелко перемалывают и делают из него известную ароматную и полезную приправу.

Красный сладкий перец – специального сорта. В Большой Доброни его выращивает каждая семья.

Работы с перцем много. В сентябре люди собирают урожай. Сейчас багровый овощ сушат на нитях, его цепляют под крышу. В каждой семье есть своя специальная сушилка. За две недели перец становится сухим и ломким.

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Из десятка килограмма сырого перца люди имеют один килограмм сухого. Столько же получают и паприки. Овощ перемалывают по три-четыре раза. Чтобы ароматная приправа стала мелкой, как мука.

В селе Великая Добронь – 5 тыс. жителей, за сезон они изготавливают почти 200 тонн паприки. Продают по 100 грн. за кг.

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Опубликовано Октябрь, 09 в 11:48



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