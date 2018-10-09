Солодка, вітамінна і дешева. Як і де вирощують паприку в Україні

Закарпатське село Велика Добронь – українська столиця паприки. Перець спершу підсушують, потім дрібно перемелюють і роблять з нього відому духмяну і корисну приправу.

Червоний солодкий перець – спеціального сорту. У Великій Доброні його вирощує кожна родина.

Роботи біля перцю багато. У вересні люди збирають урожай. Нині багряний овоч сушать, на нитках його чіпляють під стріху. У кожної сім’ї є власна спеціальна сушарня. За два тижні перець стає сухим і ламким.

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Із десятьох кілограмів сирого перцю селяни мають один кілограм сухого. Стільки ж отримують і паприки. Овоч перемелюють по три-чотири рази. Щоб духмяна приправа стала дрібною, як борошно.

У селі Велика Добронь – 5 тис. жителів, за сезон вони виготовляють майже 200 тон паприки. Продають по 100 грн. за кг.

До слова, вигідна справа. Як влаштований каштановий бізнес в Україні.

Опубліковано Жовтень, 09 в 11:48



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