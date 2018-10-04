Выгодное дело. Как устроен каштановый бизнес в Украине

Бизнес под ногами – уже вторую неделю в Киеве все пункты вторичного сырья принимают обычные каштаны.

Их широко используют в медицине и косметологии. Киевлян откликнулось на призыв много, ведь деньги просто падают с дерева.

Каштановый бизнес в Украине, с одной стороны, скрывается из-за налогов и бюрократических проволочек, с другой – оказывается выгодным делом, поскольку каштан, во время путешествия за границу, дорожает раз в 10.

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Каштаны массово скупают и через интернет. Кило плодов можно продать по 2.50, 3.50, за десять – в десять раз дороже.

К слову, энергетическая революция на Львовщине. Городок Жовква, что за три десятка километров от областного центра, наполовину отказался от газа. А это, в свою очередь, меньшие цифры в платежках горожан.

Опубликовано Октябрь, 04 в 11:13



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