Солнечные инверторы, насосы и рекуператоры: чем выгоднее утеплить дом

Альтернативная энергетика и энергосбережение еще 5 лет украинцам были чужды. Но зима показывает, кто выиграет. Экономит тот, кто позаботился об этом заранее, утеплив свой дом, не поленился и воспользовался городской или государственной программой, которая возвращает часть потраченных средств на энергосбережение.

Солнечные батареи – главный хит нынешней выставки альтернативной энергетики. Ноу-хау – мобильная солнечная электростанция отечественного производителя.

Солнечный гибридный инвертор накапливает энергию из света – и дает напряжение 220 вольт. Очень удобный для домов за городом, обеспечит светом сооружение на 250 квадратов. Стоит от 70 тысяч гривен, еще 100 тысяч нужно потратить на панели. С их помощью, выработанное электричество можно продавать государству по зеленому тарифу. И тогда инвертор окупится за 3 года.

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На выставке теплоизолирующие материалы, тепловые насосы и рекуператоры. Присматриваться к энергосберегающим технологиям стимулирует и городская и государственная власть. Несколько лет успешно работают программы по утеплению или теплые кредиты.

Теплыми кредитами за 4 года воспользовались почти 500 тысяч украинских семей, прежде всего дома с ОСМД.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман будет сдерживать вопрос повышения цены на газ на 36,5%, поскольку он является для него принципиальным.

Опубликовано Ноябрь, 08 в 14:21



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