Сонячні інвертори, насоси та рекуператори: чим вигідніше утеплити оселю

Альтернативна енергетика і енергоощадність ще 5 років українцям була чужа. Але зима показує, хто виграє. Економить той, хто подбав про це заздалегідь, утепливши свій дім, не полінувався і скористався міськими чи державною програмою, яка повертає частину коштів витрачених на енергоощадність.

Сонячні батареї – головний хіт цьогорічної виставки альтернативної енергетики. Ноу-хау – мобільна сонячна електростанція вітчизняного виробника.

Сонячний гібридний інвертор накопичує енергію зі світла – і дає напругу 220 вольт. Дуже зручний для будинків за містом, забезпечить світлом споруду на 250 квадратів. Коштує від 70 тисяч гривень, ще 100 тисяч потрібно витратити на панелі. За їх допомогою, вироблену електрику можна продавати державі за зеленим тарифом. І тоді інвертор окупиться за 3 роки.

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На виставці теплоізолюючі матеріали, теплові насоси і рекуператори. Придивлятися до енергоощадних технологій стимулює і міська та державна влада, бо вже кілька років успішно працюють програми з утеплення чи теплі кредити.

Теплими кредитами за 4 роки скористалися майже 500 тисяч українських родин, насамперед будинки з ОСББ.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман стримуватиме питання підвищення ціни на газ на 36,5%, оскільки воно є для нього принциповим.

Опубліковано Листопад, 08 в 14:21



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