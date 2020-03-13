Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Сортировать мусор и приучать знакомых — пример украинки

В Украине на свалки попадают почти 95% отходов и только маленькая часть сжигается или идет на вторичную переработку. Такая ситуация грозит нам масштабным мусорным кризисом. Помочь проблеме может каждый, надо просто сортировать мусор у себя дома и на работе.

Органику девушка еженедельно вывозит на дачу в качестве удобрения. Не так давно Диана решила перенести культуру сортировки и в офис. Она работает директором конференц-сервиса, где компании часто проводят обучение своих сотрудников, тренинги, мастер-классы и лекции.

На станцию ​​сортировки Диана с мужем везут отсортированный мусор. Здесь принимают сухую чистую вторсырьеи раскладывают его по контейнерам. Прием мусора здесь бесплатный. Кроме того, на станции можно купить эко-продукцию. Позже все рассортированное на станции едет на переработку.

Иванна говорит, количество желающих сортировать отходы постоянно увеличивается, но пунктов приема вторсырья все еще недостаточно, особенно за пределами крупных городов. Украинцы готовы брать на себя ответственность за мусор, который они производят. И ждут такой же ответственности от государства, ведь у нас до сих пор этот вопрос не урегулирован, более того — заводы по переработке вторсырья закупают его за рубежом.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Днепре разработали биорастворимые пакеты для мусора.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Без культуры сортировки. Почему украинские отходы вдвое дороже немецких
Без культуры сортировки. Почему украинские отходы вдвое дороже немецких
На Закарпатье пятый год простаивает мусороперерабатывающий завод: села утопают в хламе
На Закарпатье пятый год простаивает мусороперерабатывающий завод: села утопают в хламе
На Львовщине село начало сортировать мусор по европейскому образцу
На Львовщине село начало сортировать мусор по европейскому образцу
Спортивная одежда, поддоны и композиции. Что делают из мусора в Азербайджане
Спортивная одежда, поддоны и композиции. Что делают из мусора в Азербайджане
День вторичной переработки: семь шагов к экологической жизни
День вторичной переработки: семь шагов к экологической жизни
Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья
Как мусор становится искусством – захватывающие арт-объекты из вторсырья
Тротуарная плитка из пластика: на Виннитчине ОТО перерабатывает мусор на стройматериалы
Тротуарная плитка из пластика: на Виннитчине ОТО перерабатывает мусор на стройматериалы
300 тонн отходов за два года: как в Вышгороде испытали европейский метод утилизации
300 тонн отходов за два года: как в Вышгороде испытали европейский метод утилизации

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка