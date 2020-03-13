Сортировать мусор и приучать знакомых — пример украинки

В Украине на свалки попадают почти 95% отходов и только маленькая часть сжигается или идет на вторичную переработку. Такая ситуация грозит нам масштабным мусорным кризисом. Помочь проблеме может каждый, надо просто сортировать мусор у себя дома и на работе.

Органику девушка еженедельно вывозит на дачу в качестве удобрения. Не так давно Диана решила перенести культуру сортировки и в офис. Она работает директором конференц-сервиса, где компании часто проводят обучение своих сотрудников, тренинги, мастер-классы и лекции.

На станцию ​​сортировки Диана с мужем везут отсортированный мусор. Здесь принимают сухую чистую вторсырьеи раскладывают его по контейнерам. Прием мусора здесь бесплатный. Кроме того, на станции можно купить эко-продукцию. Позже все рассортированное на станции едет на переработку.

Иванна говорит, количество желающих сортировать отходы постоянно увеличивается, но пунктов приема вторсырья все еще недостаточно, особенно за пределами крупных городов. Украинцы готовы брать на себя ответственность за мусор, который они производят. И ждут такой же ответственности от государства, ведь у нас до сих пор этот вопрос не урегулирован, более того — заводы по переработке вторсырья закупают его за рубежом.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Днепре разработали биорастворимые пакеты для мусора.

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