Соцдистанция и новый лозунг: чем Япония удивила на церемонии открытия Олимпиады
Сегодня в японском Токио стартовали 32-е Олимпийские игры. Соревнования должны были состояться еще год назад, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.
Сейчас же все проходит со строгими карантинными ограничениями. В частности, на торжественной церемонии открытия не было зрителей. Так же и болельщиков в основном не будет и на соревнованиях.
В общем список запретов и правил насчитывает 70 страниц.
Девиз соревнований сейчас обновленный, к лозунгу: Быстрее, выше, сильнее добавили слово вместе.
Таким образом подчеркнули уникальное единство на играх.
Японский флаг в начале церемонии вынесли четверо спортсменов из ограниченными возможностями.
Вместе с ними был также врач. Это способ организаторов Олимпиады выразили благодарность работникам медицинской сферы, спасающих человечество от пандемии.
Украинская команда была представлена символическим составом.
Наш флаг впервые несли сразу двое: фехтовальщик Никишин и чемпионка по стрельбе Костевич.
Такую инициативу задействовали в знак поддержки гендерного равенства в спорте.
В общем спортсмены вышли на арену под музыку из японских комиксов и видеигор.
Далее детский хор с представителями разных народов выполнил легендарную композицию Джона Леннона Imagine, а после — запустили голубей.
Официально объявил Игры-2020 император Японии Нарухито, а зажгла олимпийский огонь японская теннисистка Наоми Осака.
Изюминкой на церемонии открытия стал помпезный фейерверк, который эффектно засветился над гигантским Олимпийским стадионом.