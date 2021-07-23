Соцдистанция и новый лозунг: чем Япония удивила на церемонии открытия Олимпиады

Сегодня в японском Токио стартовали 32-е Олимпийские игры. Соревнования должны были состояться еще год назад, однако были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Сейчас же все проходит со строгими карантинными ограничениями. В частности, на торжественной церемонии открытия не было зрителей. Так же и болельщиков в основном не будет и на соревнованиях.

В общем список запретов и правил насчитывает 70 страниц.

Девиз соревнований сейчас обновленный, к лозунгу: Быстрее, выше, сильнее добавили слово вместе.

Таким образом подчеркнули уникальное единство на играх.

Японский флаг в начале церемонии вынесли четверо спортсменов из ограниченными возможностями.

Вместе с ними был также врач. Это способ организаторов Олимпиады выразили благодарность работникам медицинской сферы, спасающих человечество от пандемии.

Украинская команда была представлена ​​символическим составом.

Наш флаг впервые несли сразу двое: фехтовальщик Никишин и чемпионка по стрельбе Костевич.

Такую инициативу задействовали в знак поддержки гендерного равенства в спорте.

В общем спортсмены вышли на арену под музыку из японских комиксов и видеигор.

Далее детский хор с представителями разных народов выполнил легендарную композицию Джона Леннона Imagine, а после — запустили голубей.

Официально объявил Игры-2020 император Японии Нарухито, а зажгла олимпийский огонь японская теннисистка Наоми Осака.

Изюминкой на церемонии открытия стал помпезный фейерверк, который эффектно засветился над гигантским Олимпийским стадионом.

Читайте Расписание соревнований на Олимпийских играх 2020 в Токио

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