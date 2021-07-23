Соцдистанція та мінімум глядачів: як у Токіо пройшла церемонія відкриття Олімпіади-2020

Сьогодні в японському Токіо стартували 32-гі Олімпійські ігри. Змагання мали відбутися ще рік тому, однак були перенесені через пандемію коронавірусу.

Нині ж все проходить із суворими карантинними обмеженнями. Зокрема, на урочистій церемонії відкриття не було глядачів. Так само вболівальників переважно не буде і на змаганнях.

Загалом список заборон і правил налічує 70 сторінок.

Девіз змагань нині оновлений, до гасла: Швидше, вище, сильніше додали слово разом.

Таким чином підкреслили унікальну єдність на іграх.

Японський прапор на початку церемонії винесли четверо спортсменів з обмеженими можливостями.

Разом з ними був також лікар. Це спосіб організаторів Олімпіади висловили вдячність працівникам медичної сфери, які рятують людство від пандемії.

Українська команда була представлена символічним складом.

Наш прапор вперше несли одразу двоє: фехтувальник Нікішин та чемпіонка зі стрільби Костевич.

Таку ініціативу задіяли на знак підтримки гендерної рівності у спорті.

Загалом спортсмени вийшли на арену під музику з японських коміксів та відеігор.

Далі дитячий хор з представниками різних народів виконав легендарну композицію Джона Ленона Imagine, а після – запустили голубів.

Офіційно оголосив Ігри-2020 імператор Японії Нарухіто, а запалила олімпійський вогонь японська тенісистка Наомі Осака.

Роздинкою на церемонії відкриття став помпезний феєрверк, який ефектно засвітився над гіганським Олімпійським стадіоном.

Читайте Розклад змагань на Олімпійських іграх 2020 у Токіо

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.