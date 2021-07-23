Соцдистанція та мінімум глядачів: як у Токіо пройшла церемонія відкриття Олімпіади-2020
Сьогодні в японському Токіо стартували 32-гі Олімпійські ігри. Змагання мали відбутися ще рік тому, однак були перенесені через пандемію коронавірусу.
Нині ж все проходить із суворими карантинними обмеженнями. Зокрема, на урочистій церемонії відкриття не було глядачів. Так само вболівальників переважно не буде і на змаганнях.
Загалом список заборон і правил налічує 70 сторінок.
Девіз змагань нині оновлений, до гасла: Швидше, вище, сильніше додали слово разом.
Таким чином підкреслили унікальну єдність на іграх.
Японський прапор на початку церемонії винесли четверо спортсменів з обмеженими можливостями.
Разом з ними був також лікар. Це спосіб організаторів Олімпіади висловили вдячність працівникам медичної сфери, які рятують людство від пандемії.
Українська команда була представлена символічним складом.
Наш прапор вперше несли одразу двоє: фехтувальник Нікішин та чемпіонка зі стрільби Костевич.
Таку ініціативу задіяли на знак підтримки гендерної рівності у спорті.
Загалом спортсмени вийшли на арену під музику з японських коміксів та відеігор.
Далі дитячий хор з представниками різних народів виконав легендарну композицію Джона Ленона Imagine, а після – запустили голубів.
Офіційно оголосив Ігри-2020 імператор Японії Нарухіто, а запалила олімпійський вогонь японська тенісистка Наомі Осака.
Роздинкою на церемонії відкриття став помпезний феєрверк, який ефектно засвітився над гіганським Олімпійським стадіоном.