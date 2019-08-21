Вспышка Африканской чумы на Львовщине: Нацгвардия дежурит на въездах в село
На Львовщине вспышка Африканской чумы. Нацгвардия вместе с полицейскими круглосуточно дежурят на въездах в деревню, где обнаружили возбудитель.
Накануне на одной из ферм в Стрыйском районе погибло несколько больных свиней.
Населенный пункт, а также зону в 3 километра вокруг закрыли на 40-дневный карантин. Все машины проверяют, а колеса машин обрабатывают хлорированным раствором.
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Людям болезнь не грозит, а вот домашних животных местным придется убить, а это 90 тысяч голов.
К слову, в Конго вспышка Эболы забрала уже 1 800 жизней.
2019-08-21
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