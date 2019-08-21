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Спалах Африканської чуми на Львівщині: Нацгвардія чергує на в’їздах у село

На Львівщині спалах Африканської чуми. Нацгвардія разом із поліцейськими цілодобово чергують на в’їздах у село, де виявили збудник.

Напередодні на одній із ферм у Стрийському районі загинуло кількасот хворих свиней.

Населений пункт, а також зону у 3 кілометри довкола закрили на 40-денний карантин. Усі автівки перевіряють, а колеса машин обробляють хлорованим розчином.

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Людям хвороба не загрожує, а от свійських тварин місцевим доведеться вирізати, а це 90 тисяч голів.

До слова, у Конго спалах Еболи забрав уже 1 800 життів.

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