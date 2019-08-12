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Вспышка Эболы в Конго: лихорадка унесла 1800 жизней

В Конго вспышка Эболы забрала уже 1 800 жизней.

Евросоюз выделил дополнительные €30 млн для борьбы с недугом.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Конго международной чрезвычайной ситуацией.

Лихорадка Эбола – вирусное заболевание.

Это внезапное повышение температуры, сильная слабость, боль в горле. Болезнь передается через прямой контакт с зараженной кровью или через зараженную среду. Даже похороны жертв Эболы – риск, если присутствующие касаются тела покойника.

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Ранее Факты ICTV писали, как распознать дифтерию и почему важно делать прививки.

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