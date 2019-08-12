Спалах Еболи в Конго: лихоманка забрала 1800 життів
У Конго спалах Еболи забрав уже 1 800 життів.
Євросоюз виділив додаткові €30 млн для боротьби з недугою.
Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах Еболи в Конго міжнародною надзвичайною ситуацією.
Лихоманка Ебола – вірусне захворювання.
Це раптове підвищення температури, сильна слабкість, біль у горлі. Хвороба передається через прямий контакт із зараженою кров’ю або через заражене середовище. Навіть похорони жертв Еболи створюють ризик, якщо присутні торкаються тіла небіжчика.
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2019-08-12Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.