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Спалах Еболи в Конго: лихоманка забрала 1800 життів

У Конго спалах Еболи забрав уже 1 800 життів.

Євросоюз виділив додаткові €30 млн для боротьби з недугою.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах Еболи в Конго міжнародною надзвичайною ситуацією.

Лихоманка Ебола – вірусне захворювання.

Це раптове підвищення температури, сильна слабкість, біль у горлі. Хвороба передається через прямий контакт із зараженою кров’ю або через заражене середовище. Навіть похорони жертв Еболи створюють ризик, якщо присутні торкаються тіла небіжчика.

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