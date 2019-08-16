Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / LOL

Спецназ РФ зазнав невдачі: як силовики штурмували відкрите вікно

Мережею шириться відео, як російські спецпризначенці намагаються продертися до квартири.

Троє тримають драбину, один лізе.

Потім намагається ногою відкрити відчинене вікно. Коли це йому не вдається, налягає усім тулубом, але вікно амортизує і невдаха падає на голови колег.

Завзятий силовик не здається, лізе ще раз. І вже із другої спроби розбиває скло кувалдою.

ДивітьсяУ Німеччині чоловік потрапив у в’язницю у перший день на волі – через шампанське

Все це фільмують перехожі. За кадром чути сміх, де саме зняте відео і чию квартиру штурмує спецзагін, автор ролика не уточнив.

До слова, у США пасажир літака з Нью-Йорка до Солт-Лейк-Сіті виявився єдиним на борту.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Радіація в Одесі: чи можливе підвищення через вибух під Архангельськом
Протести в Москві: на що готовий Кремль і чи зміниться влада в РФ через 2 роки
Раша Срака стала послом у Росії: ЗМІ вибухнули черговим фейком
Перше відео аварійної посадки А321 на кукурудзяне поле в Підмосков’ї
Салон почало трусити: у РФ через 15 хвилин після зльоту загорівся літак
Це не Чорнобиль, але наслідки будуть страшнішими. Реакція експертів США на вибух під Сєверодвинськом
Повномасштабний напад і авіаудари: 8 ймовірних сценаріїв агресії Кремля
Україна оголосила дипломата з РФ персоною нон грата

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка