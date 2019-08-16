Спецназ РФ зазнав невдачі: як силовики штурмували відкрите вікно

Мережею шириться відео, як російські спецпризначенці намагаються продертися до квартири.

Троє тримають драбину, один лізе.

Потім намагається ногою відкрити відчинене вікно. Коли це йому не вдається, налягає усім тулубом, але вікно амортизує і невдаха падає на голови колег.

Завзятий силовик не здається, лізе ще раз. І вже із другої спроби розбиває скло кувалдою.

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Все це фільмують перехожі. За кадром чути сміх, де саме зняте відео і чию квартиру штурмує спецзагін, автор ролика не уточнив.

До слова, у США пасажир літака з Нью-Йорка до Солт-Лейк-Сіті виявився єдиним на борту.

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