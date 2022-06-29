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Факти / Відео / Україна

Спрацьовує тактика тисячі порізів: що зараз відбувається з економікою РФ

Яна Брензей Ведуча Вікна Новини Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка

Вихід російських компаній з російського ринку продовжується. Після настання дефолту про рішення продати свої активи в РФ заявили ще кілька з них.

Фінансовий аналітик, інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі національного телемарафону зауважив, що такий вихід компаній з Росії – це важливо. За його словами, вплив санкцій на російську економіку – це тактика тисячі порізів.

– Кожен конкретний поріз не вбиває людину, але якщо їх багато, вона втрачає багато крові. Теж саме відбувається з економікою та ізоляцією Росії, – пояснив він ведучій програми Вікна Новини Яні Брензей.

Також Сергій Фурса прокоментував дефолт Росії за зовнішнім боргом. За його словами, в РФ всі потенційні наслідки дефолту вже є внаслідок запровадження санкцій.

Адже довіра вже втрачена, інвестори пішли, кредити ніхто не дає. Тому дефолт Росії за зовнішнім боргом – це приємно з точки зору інформаційної кампанії, це бє по его Путіна і, можливо, по психічному стану росіян. Однак це не сильно вдарить по економіці.

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