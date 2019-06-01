Справедливый и быстрый суд: программа Павла Богомазова на Новых лидерах 2

Суд может работать быстро и справедливо, – уверен участник второго сезона Новых лидеров юрист Павел Богомазов. На проект он пришел с идеей, как избавиться затягивание судебных процессов.

Павлу лишь 31 год, впрочем, он уже престижный юрист с большим опытом. Работает с судами уже десяток лет. Говорит: видит постоянное затягивание рассмотрения дел, поэтому люди теряют веру в правосудие. Мужчина уверяет – с аналогичной проблемой сталкиваются все те, кто хотя бы раз обращался к украинской Фемиды. И не важно – речь идет о громкое производства или перерасчет пенсии.

Все потому, что районные суды перегружены. Впрочем, ситуацию можно изменить благодаря идее Павла Богомазова. Ведь в Украине негосударственные, так называемые – третейские суды. Они работают с 2014-го и могут рассматривать определенные категории дел, но есть одно обязательное условие – стороны перед началом процесса заранее должны подписать специальное соглашение о том, что в случае наличия спора они обратятся именно в третейский суд.

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Павел предлагает законодательно разрешить обращаться в третейские суды без предварительного заключения каких-либо договоров. Это разгрузит Фемиду и облегчит жизнь тысячам украинский, – говорит юрист.

Несвоевременный рассмотрение дел в судах влияет на имидж государственной власти и инвестиционный климат. Инвесторов отпугивает невозможность в разумные сроки получить судебную защиту, говорит бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе. Он полностью поддерживает идею Павла Богомозава.

До 10% гражданских производств в государственных судах, можно было бы рассматривать в разумные сроки в третейских судах. А это по самым скромным подсчетам в 100 000 дел в год. С идеей разумных сроков судопроизводства благодаря третейским судам Павел Богомазов попал в топ-50 участников национального проекта Новые лидеры. И теперь готов бороться за победу.

К слову, Факты ICTV рассказывали о проекте реинтеграции заключенных от Вячеслава Когута.

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