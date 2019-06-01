Справедливий і швидкий суд: програма Павла Богомазова на Нових лідерах 2

Суд може працювати швидко і справедливо, – впевнений учасник другого сезону Нових лідерів юрист Павло Богомазов. На проект він прийшов з ідеєю, як позбутися затягування судових процесів.

Павлу лише 31 рік, утім, він уже престижний юрист із неабияким досвідом. Працює із судами вже десяток років. Каже: бачить постійне затягування розгляду справ, відтак люди втрачають віру у правосуддя. Чоловік запевняє – з аналогічною проблемою стикаються всі ті, хто хоча б раз звертався до української Феміди. І не важливо – йдеться про гучне провадження, чи перерахунок пенсії.

Усе тому, що районні суди перевантажені. Втім, ситуацію можна змінити завдяки ідеї Павла Богомазова. Адже, в Україні є недержавні, так звані – третейські суди. Вони працюють із 2014-го та можуть розглядати певні категорії справ, але є одна обов’язкова умова – сторони перед початком процесу заздалегідь мають підписати спеціальну угоду про те, що у разі наявності спору вони звернуться саме до третейського суду.

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Павло ж пропонує законодавчо дозволити звертатися до третейських судів без попереднього укладання будь-яких договорів. Це розвантажить Феміду і полегшить життя тисячам українців, – каже правник.

Невчасний розгляд справ у судах впливає на імідж державної влади та інвестиційний клімат. Інвесторів відлякує неможливість у розумні терміни отримати судовий захист, каже колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе. Він цілковито підтримує ідею Павла Богомозава.

До 10 % цивільних проваджень у державних судах, можна було б розглядати в розумні терміни в третейських судах. А це за найскромнішими підрахунками до 100 тисяч справ на рік. З ідеєю розумних термінів судочинства завдяки третейським судам Павло Богомазов потрапив до топ-50 учасників національного проекту Нові лідери. І тепер готовий боротися за перемогу.

До слова, Факти ICTV розповідали про проект реінтеграції в’язнів від В’ячеслава Когута.

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