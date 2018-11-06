Спроба прориву та постійні обстріли: ситуація на околицях Горлівки

На околицях Горлівки і вдень чути ворожі постріли, однак удень ворожий вогонь просто не вщухає. А цієї ночі противник ще й здійснив спробу прориву.

Постріли лунали приблизно в обід, неподалік – контрольний пункт на в’їзд та виїзд Майорськ, який щодня перетинають тисяч мирних людей. Уночі, коли КПВВ закривається, ворог узагалі ніби скаженіє.

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Армійці рахують кількість обстрілів за день і ніч. Невеликі цифри ні про що не свідчать. Адже обстріл може тривати пару хвилин, а може – півгодини і більше.

Нагадаємо, бойовики активізувались на Авдіївській промці: цілять під прикриттям.

Опубліковано Листопад, 06 в 19:21



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