Спроба прориву та постійні обстріли: ситуація на околицях Горлівки
На околицях Горлівки і вдень чути ворожі постріли, однак удень ворожий вогонь просто не вщухає. А цієї ночі противник ще й здійснив спробу прориву.
Постріли лунали приблизно в обід, неподалік – контрольний пункт на в’їзд та виїзд Майорськ, який щодня перетинають тисяч мирних людей. Уночі, коли КПВВ закривається, ворог узагалі ніби скаженіє.
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Армійці рахують кількість обстрілів за день і ніч. Невеликі цифри ні про що не свідчать. Адже обстріл може тривати пару хвилин, а може – півгодини і більше.
Нагадаємо, бойовики активізувались на Авдіївській промці: цілять під прикриттям.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-06
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