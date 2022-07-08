СРСР на щиті Батьківщини-Матері: що уряд України робитиме з пам’яттю про “братні народи”

Що робити з найбільшим гербом СРСР у столиці на пам’ятнику Батьківщині-Матері?

У застосунку Дія розпочалося опитування, де кожен може обрати варіант:

“Залишити все як є”, “Зняти герб СРСР” або “Замінити на тризуб”.

У своєму дописі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав:

Ми вдягали її в маковий вінок, декілька разів підсвічували кольорами українського прапора, ми знаємо, що вона наша Батьківщина-Мати, але є одне “але”.

Ткаченко додав, що демонтаж радянської символіки з Батьківщини-Матері – доволі непроста процедура з міркувань безпеки. Важливо, щоби через зміну навантаження монумент не пошкодився.

А доки над цим працюють фахівці, міністр закликає взяти участь в опитуванні. Результати оприлюднять за два тижні.

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