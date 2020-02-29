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Факты / Видео / Мир

США на Совбезе ООН призвали РФ немедленно посадить военные самолеты в Сирии

Совет безопасности ООН накануне провела срочное заседание по обострению вооруженного противостояния в Сирии.

Представительница США призвала Россию немедленно посадить все свои военные самолеты и вместе с сирийскими правительственными силами отойти за линию разведения. Москва же настаивает: они лишь преследуют террористов.

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Накануне российская авиация и сирийские правительственные войска атаковали в провинции Идлиб турецких военных – погибло 36 солдат. Турция призвала НАТО о помощи, однако альянс фактически решил не вмешиваться. Поэтому Анкара приняла решение больше не сдерживать поток беженцев в Евросоюз.

Первые группы мигрантов уже штурмуют границу с Грецией. Местные пограничники пытаются их сдержать слезоточивым газом. По словам турецкого президента Эрдогана, только за утро 29 февраля границу с ЕС пересекло около 18 тыс. беженцев.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Турция открыла границы в Европу для сирийских беженцев.

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