США на Радбезі ООН закликали РФ негайно посадити військові літаки у Сирії
Рада безпеки ООН напередодні провела термінове засідання щодо загострення збройного протистояння у Сирії.
Представниця США закликала Росію негайно посадити усі свої військові літаки та разом із сирійськими урядовими силами відійти за лінію розведення. Москва ж наполягає: вони лише переслідують терористів.
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Напередодні російська авіація та сирійські урядові війська атакували в провінції Ідліб турецьких військових – загинуло 36 солдатів. Туреччина закликала НАТО про допомогу, однак альянс фактично вирішив не втручатися. Тому Анкара ухвалила рішення більше не стримувати потік біженців у Євросоюз.
Перші групи мігрантів вже штурмують кордон з Грецією. Тамтешні прикордонники намагаються їх стримати сльозогінним газом. За словами турецького президента Ердогана, лише за ранок 29 лютого кордон з ЄС перетнуло близько 18 тис. біженців.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Туреччина відкрила кордони в Європу для сирійських біженців.