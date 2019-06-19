Станиславские скалы утопают в мусоре: как школьники и студенты меняют ситуацию

Уникальное природное явление юга Украины – Станиславские скалы – засыпаны мусором. Хлам сюда сбрасывают сами местные. Люди выбрасывают грязь где хотят.

Местная учительница Анна Сербин учит детей не выбрасывать на улицы бумажки от конфет. Но местные взрослые показывают детям другой пример. Хотя у села есть неофициальная, но централизованная свалка, люди выбрасывают мусор в живописных балочки рядом с домами.

Два десятка учеников херсонской школы и студенты-экологи Херсонского государственного университета решили очистить одну из балок Станиславских скал. За час работы заполнили пакетами целый прицеп. Благодарностью детям за чистые балки стали развлечения на лодках местного туристического клуба.

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В селе нет официальной свалки, а мусор недавно централизованно не вывозили, – объясняют в сельсовете, и обещают изменить ситуацию.

Станиславские скалы – ландшафтный заповедник. Однако статус не защищает его от разорения фермеров, уничтожения редких растений и засорения. Чтобы хоть немного защитить уникальные балки, активисты просят их включить в национальный природный парк Нижнеднепровский.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Николаевской области на свалке погиб 9-летний ребенок.

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