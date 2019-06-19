Станіславські скелі потопають у непотребі: як школярі та студенти змінюють ситуацію

Унікальне природне явище півдня України – Станіславські скелі – засипані сміттям. Непотріб сюди скидають самі місцеві. Люди викидають бруд де хочуть.

Місцева учителька Анна Сербін навчає дітей не викидати на вулиці папірці від цукерок. Та місцеві дорослі показують малечі інший приклад. Хоч біля села є неофіційне, але централізоване звалище, люди викидають непотріб до мальовничих балочок поряд з будинками.

Два десятки учнів херсонської школи та студенти-екологи Херсонського державного університету вирішили очистити одну з балок Станіславських скель. За годину роботи заповнили пакетами цілий причіп. Подякою дітям за чисті балки стали розваги на човнах місцевого туристичного клубу.

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В селі немає офіційного звалища, а сміття донедавна централізовано не вивозили, – пояснюють у сільраді, і обіцяють змінити ситуацію.

Станіславські скелі – ландшафтний заказник. Проте статус не захищає його від розорювання фермерами, знищення рідкісних рослин і засмічення. Аби хоч трохи захистити унікальні балки, активісти просять їх включити до національного природного парку Нижньодніпровський.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Миколаївщині на сміттєзвалищі загинула 9-річна дитина.

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