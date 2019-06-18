Стартапы в территориальных общинах – проект Павла Рыжия на Новых лидерах 2

Участник проекта Новые лидеры эксперт по инновационному развитию Павел Рыжий предлагает объединенным территориальным общинам воплощать собственные идеи. Он много лет учил сотрудников корпораций предпринимательству и теперь готов поделиться опытом с общинами.

Украине необходимо общественное предпринимательство. Уверен эксперт по инновационному развитию Павел Рыжий

37-летний мужчина предлагает развиваться за счет собственных инициатив. Ведь в объединенных территориальных общинах уже сейчас проживают 9 миллионов человек. В следующем году их будет еще больше – 75% жителей всей страны.

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Павел встречается с лидерами территориальных общин и учит их предпринимательского мышления. Как не проедать бюджеты, а также с социально-культурных проектов создавать стартапы, чтобы зарабатывать деньги и развивать села.

Вместе с представителями ОТГ Николаевщины Павел Рыжий генерировал идеи применения компьютерных технологий и интернета в коммуникациях с общинами, инвесторами и туристами.

Павел Рыжий ищет финансирование для пилотного проекта. Будут созданы группы волонтеров из общин, которые будут работать над конкретными проблемами. Они будут экспериментировать, искать правильные решения. В конце готовые проекты будут воплощены и даже распространены по другим общинах.

У Павла достаточно опыта, чтобы научить общины самоорганизации. Он имеет три образования, полученные в разных странах, в частности в США. Развивал инновационность и конкурентоспособность в международных корпорациях.

Мужчина верит – его идея стоит победы, потому что может помочь изменить жизнь к лучшему миллионов украинцев.

Напомним, участник Новых лидеров 2 Владимир Шматько планирует построить индустриальный парк в Чорткове.

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