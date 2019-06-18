Стартапи у територіальних громадах – проект Павла Рижія на Нових лідерах 2

Учасник проекту Нові лідери експерт з інноваційного розвитку Павло Рижій пропонує об’єднаним територіальним громадам втілювати власні ідеї. Він багато років навчав співробітників корпорацій підприємництву і тепер готовий поділитися досвідом з громадами.

Україні необхідне громадське підприємництво. Впевнений експерт з інноваційного розвитку Павло Рижій

37-річний чоловік пропонує розвиватись за рахунок власних ініціатив. Адже в об’єднаних територіальних громадах уже нині проживають 9 мільйонів людей. Наступного року їх буде ще більше – 75% жителів усієї країни.

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Павло зустрічається з лідерами територіальних громад і навчає їх підприємницького мислення. Як не проїдати бюджети, а навіть із соціально-культурних проектів створювати стартапи, щоб заробляти гроші й розвивати села.

Разом з представниками ОТГ Миколаївщини Павло Рижій генерував ідеї застосування комп’ютерних технологій та інтернету в комунікаціях з громадами, інвесторами і туристами.

Павло Рижій шукає фінансування для пілотного проекту. Будуть створені групи волонтерів з громад, що працюватимуть над конкретними проблемами. Вони експериментуватимуть, шукатимуть правильні рішення. Наприкінці готові проекти буде втілено та навіть поширено по інших громадах.

У Павла достатньо досвіду, щоб навчити громади самоорганізації. Він має три освіти, здобуті в різних країнах, зокрема і в США. Розвивав інноваційність і конкурентоздатність у міжнародних корпораціях.

Чоловік вірить – його ідея варта перемоги, бо може допомогти змінити життя на краще мільйонів українців.

Нагадаємо, учасник Нових лідерів 2 Володимир Шматько планує збудувати індустріальний парк у Чорткові.

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