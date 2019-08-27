Стартовали съемки экшн-сериала Доброволец от ICTV
Начались съемки нового экшн-сериала, который в следующем году должен показать ICTV. Название сериала – Доброволец. Это 8-серийная история-детектив о бывшем добровольце, который пытается адаптироваться к мирной жизни и одновременно раскручивает преступный сговор и предупреждает теракт. Сериал обещает интересные сюжетные повороты, детектив, экшн – погони, драки и почву для размышлений зрителям.
Война на Донбассе, потеря собратьев, взрывы, предательство. С фронта возвращаются тысячи воинов, которым трудно адаптироваться к мирной жизни. Впрочем, оно выводит героев на новые головокружительные приключения, где могут понадобиться их опыт, смелость верность. Именно об этом – новый сериал Доброволец, съемки которого стартовали в Киеве.
Сегодня (27 августа) снимают первую сцену, где главный преступник встречается со своим приятелем на стадионе.
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Роль антигероя исполняет актер и музыкант Роман Мацюта, известный по сериалам Ментовские войны, Нюхач-2, Пес.
Продюсирует сериал известный телеведущий Игорь Кондратюк.
Видео сериала обещает быть увлекательным и качественным, ведь главный оператор – Алексей Ламах. Именно он снял сериал Контакт, который с успехом прошел на телеканале ICTV.
Съемку восьми серий нового фильма планируют закончить весной следующего года. С финансированием помогает Украинский культурный фонд.
Авторы ленты лично знакомы со многими военными, которые прошли Донбасс и точно знают об их проблемах. И говорят – война гораздо ближе к нам, чем мы себе думаем. Об этом и будет сериал Доброволец, который покажет наш канал.
К слову, драматическая история легендарного Т-34: сериал Танк на ІСТV.