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АТОбайки: в Украине сняли сериал о забавных случаях на войне

Забавные случаи в войне на Востоке – мы мало о них знаем, но они есть. В какие же необычные перипетии попадали наши бойцы решили рассказать кинематографисты в новом сериале АТОбайки.

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Приключения написаны с реальных событий – говорят авторы.

Накануне в Нацгвардии презентовали первую серию. Кстати говоря нацгвардейци активно снимаются в украинских фильмах. Не исключение и АТОбайки, сценарий писали по одноименной книге Владимира Бульбы и Никиты Кашницкого. Зрители тепло встретили киноверсию приключений наших военных.

На первую серию Министерство информационной политики потратило 1,7 миллиона гривен.

Режиссер – Денис Тарасов, известный по сериалам, в частности Пацики и Копы в работе, надеется, что прокат телеканалами и одобрительная реакция зрителей позволят рассказать и другие серии веселых приключений наших защитников миллионам украинцев.

Напомним, Факты ICTV писали о том, что осталось за кадром сериала Чернобыль.

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