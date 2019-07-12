АТОбайки: в Украине сняли сериал о забавных случаях на войне

Забавные случаи в войне на Востоке – мы мало о них знаем, но они есть. В какие же необычные перипетии попадали наши бойцы решили рассказать кинематографисты в новом сериале АТОбайки.

Читайте: В новом сезоне сериала Очень странные дела снялся украинец

Приключения написаны с реальных событий – говорят авторы.

Накануне в Нацгвардии презентовали первую серию. Кстати говоря нацгвардейци активно снимаются в украинских фильмах. Не исключение и АТОбайки, сценарий писали по одноименной книге Владимира Бульбы и Никиты Кашницкого. Зрители тепло встретили киноверсию приключений наших военных.

На первую серию Министерство информационной политики потратило 1,7 миллиона гривен.

Режиссер – Денис Тарасов, известный по сериалам, в частности Пацики и Копы в работе, надеется, что прокат телеканалами и одобрительная реакция зрителей позволят рассказать и другие серии веселых приключений наших защитников миллионам украинцев.

Напомним, Факты ICTV писали о том, что осталось за кадром сериала Чернобыль.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.