Стартували зйомки екшн-серіалу Доброволець від ICTV

Розпочались зйомки нового екшн-серіалу, який наступного року має показати ICTV. Назва серіалу – Доброволець. Це 8-серійна історія-детектив про колишнього добровольця, який намагається адаптуватись до мирного життя і водночас розкручує злочинну змову і попереджає теракт. Серіал обіцяє цікаві сюжетні повороти, детектив, екшн – гонитви, бійки та й ґрунт для роздумів глядачам.

Війна на Донбасі, втрата побратимів, вибухи, зрада. З фронту повертаються тисячі воїнів, яким важко адаптуватись до мирного життя. Втім, воно виводить героїв на нові карколомні пригоди, де можуть знадобитися їхній досвід, сміливість вірність. Саме про це – новий серіал Доброволець, зйомки якого стартували у Києві.

Сьогодні (27 серпня) знімають першу сцену, де головний злочинець зустрічається зі своїм приятелем на стадіоні.

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Роль антигероя виконує актор та музикант Роман Мацюта, відомий за серіалами Ментовські війни, Нюхач-2, Пес.

Продюсує серіал відомий телеведучий Ігор Кондратюк.

Відео серіалу обіцяє бути захопливим і якісним, адже головний оператор – Олексій Ламах. Саме він зняв серіал Контакт який з успіхом пройшов на телеканалі ICTV.

Зйомку вісьми серій нового фільму планують закінчити навесні наступного року. З фінансуванням допомагає Український культурний фонд.

Автори стрічки особисто знайомі із багатьма військовими, які пройшли Донбас і точно знають про їхні проблеми. І кажуть – війна набагато ближча до нас, ніж ми собі думаємо. Про це і буде серіал Доброволець, який покаже наш канал.

До слова, драматична історія легендарного Т-34: серіал Танк на ІСTV.

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