Стейк из искусственного мяса. Цена и польза

Сочный стейк – созданный в лаборатории, скоро в меню ресторанов. Кусок искусственного мяса пахнет, на вкус и выглядит – как настоящий стейк.

Чтобы его изготовить берут образцы клеток коровы и выращивают их до необходимого размера. Для коров этот процесс безболезненный.

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Блюдо будет стоить 50 долларов. Однако цены подешевеют, как только производство станет массовым.

К слову, искусственное мясо спасет мир, утверждает интернет-портал издания Вирчафтс Вохе Гойте.

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