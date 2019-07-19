Стейк зі штучного м’яса. Ціна та користь

Соковитий стейк – створений в лабораторії, скоро в меню ресторанів. Шматок штучного м’яса пахне, смакує і виглядає – як справжній стейк.

Щоб його виготовити беруть зразки клітин корови та вирощують їх до необхідного розміру. Для корів цей процес безболісний.

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Страва коштуватиме 50 доларів. Однак ціни здешевшають, щойно виробництво стане масовим.

До слова, штучне м’ясо врятує світ, стверджує інтернет-портал видання Вірчафтс Вохе Гойте.

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