Стейк зі штучного м’яса. Ціна та користь
Соковитий стейк – створений в лабораторії, скоро в меню ресторанів. Шматок штучного м’яса пахне, смакує і виглядає – як справжній стейк.
Щоб його виготовити беруть зразки клітин корови та вирощують їх до необхідного розміру. Для корів цей процес безболісний.
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Страва коштуватиме 50 доларів. Однак ціни здешевшають, щойно виробництво стане масовим.
До слова, штучне м’ясо врятує світ, стверджує інтернет-портал видання Вірчафтс Вохе Гойте.
2019-07-19
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