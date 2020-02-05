Стена между Украиной и РФ: почему до сих пор недостроена

В который раз не состоялось заседание по делу о стене на российско-украинской границе. Слушания каждый раз переносят, потому что не появляются обвиняемые.

Между тем, если год назад пограничники заявляли о готовности 80% стены на Харьковщине, сейчас сделали чуть больше половины.

В целом, вдоль всего участка российско-украинской границы проект выполнили лишь на 30%. Теперь завершить европейский вал обещают уже в 2021 году. Конечно, если хватит денег.

Подробнее – в сюжете Натальи Кулик и Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает построение стены на линии разграничения, где идет война на Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.