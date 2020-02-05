Стіна між Україною та РФ: чому і досі недобудована

Вкотре не відбулося засідання у справі про стіну на українсько-російському кордоні. Слухання щораз переносять, бо не з’являються обвинувачені.

Тим часом, якщо рік тому прикордонники заявляли про готовність 80% стіни на Харківщині, нині зробили трохи більше половини.

У цілому, вздовж всієї ділянки українсько-російського кордону проект виконали лише на 30%. Тепер завершити європейський вал обіцяють уже в 2021-му році. Звісно, якщо вистачить грошей.

Докладніше – у сюжеті Наталі Кулик і Тетяни Доцяк.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що президент України Володимир Зеленський не підтримує побудову стіни на лінії розмежування, де відбувається війна на Донбасі.

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