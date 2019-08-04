Столетние стены и современные сооружения: чем заняться в Тбилиси и цены

Грузия – страна на стыке Европы и Азии, это смесь культур и традиций. А ее столица – не менее самобытна. Тбилиси сразу воспринимаешь по-дружески. Уже первые шаги колоритными улочками переносят в другой мир – мир сотен церквей со старинными фресками, каменных домов, мир тысячелетней истории.

Тбилиси стоит на холмах. На самых высоких точках – старые церкви. Православная Грузия – еще одно туристическое направление. Храм Святой троицы один из самых известных и самых маленьких. Впрочем, передает историю и дух глубоко религиозной Грузии.

Душа Тбилиси – крепость Нарикала, здесь вы увидите тысячелетнюю грузинскую столицу как на ладони. Это одна из самых высоких точек города. Попасть сюда можно пешком, на машине, еще лучше фуникулером. Это очень удобно и стоит чуть больше 20 грн. Перед вами будет вся история Тбилиси – от столетних стен до современных сооружений.

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Мост Мира – просто ворвался в пространство Тбилиси. Объединяет Старый город с парком. Сначала местные 150 метровую бетонную конструкцию называли монстром, сегодня – это одна из любимых туристических локаций. В общем, столица Грузии довольно компактная, чтобы ее почувствовать достаточно нескольких дней.

В каждом магазине, ресторане и доме вас вкусно накормят и угостят вином. Для гурманов есть отдельные туры.

Чурчхела – традиционные грузинские сладости. Их лучше покупать на рынке и хорошо поторговаться. Город постоянно развивает инфраструктуру. Для проживания можно заказать по-настоящему, королевские апартаменты с невероятным видом на старую часть города, или же хостел.

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