Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Lifestyle

Столетние стены и современные сооружения: чем заняться в Тбилиси и цены

Грузия – страна на стыке Европы и Азии, это смесь культур и традиций. А ее столица – не менее самобытна. Тбилиси сразу воспринимаешь по-дружески. Уже первые шаги колоритными улочками переносят в другой мир – мир сотен церквей со старинными фресками, каменных домов, мир тысячелетней истории.

Тбилиси стоит на холмах. На самых высоких точках – старые церкви. Православная Грузия – еще одно туристическое направление. Храм Святой троицы один из самых известных и самых маленьких. Впрочем, передает историю и дух глубоко религиозной Грузии.

Душа Тбилиси – крепость Нарикала, здесь вы увидите тысячелетнюю грузинскую столицу как на ладони. Это одна из самых высоких точек города. Попасть сюда можно пешком, на машине, еще лучше фуникулером. Это очень удобно и стоит чуть больше 20 грн. Перед вами будет вся история Тбилиси – от столетних стен до современных сооружений.

Смотрите: Место, которого нет на карте: где находится Бакота, экскурсии и история

Мост Мира – просто ворвался в пространство Тбилиси. Объединяет Старый город с парком. Сначала местные 150 метровую бетонную конструкцию называли монстром, сегодня – это одна из любимых туристических локаций. В общем, столица Грузии довольно компактная, чтобы ее почувствовать достаточно нескольких дней.

В каждом магазине, ресторане и доме вас вкусно накормят и угостят вином. Для гурманов есть отдельные туры.

Чурчхела – традиционные грузинские сладости. Их лучше покупать на рынке и хорошо поторговаться. Город постоянно развивает инфраструктуру. Для проживания можно заказать по-настоящему, королевские апартаменты с невероятным видом на старую часть города, или же хостел.

К слову, Меджибожская крепость: где остановиться и цены билетов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Чем заняться летом в городе, если не поехал на море – 15 вариантов
Фильмы, лекции и выставки: в николаевском Доме офицеров открыли арт-площадку
Походы и терапия лошадьми. Как работает гостевое ранчо возле Львова
От 10 до 15 тыс. грн за неделю: цены отдыха на море в Украине
Отдых в Боржоми: цены, условия и развлечения
Как выбрать купальник: топ-5 трендов лета 2019
В Грузии уволили гендиректора канала, где ведущий обругал Путина
Грузинский гамбит. Почему Путина обложили матом в эфире и будет ли новое наступление

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка