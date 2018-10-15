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Стосунки за військовим статутом – історія кохання командира і волонтерки на передовій

Зв’язок з рідними чи не найголовніше на фронті для українських солдатів – адже дуже важливо відчувати, що в тилу все спокійно. У Фактах ICTV історія однієї сім’ї, яка народилася на передовій.

Вона волонтер, він солдат. Вже тривалий час вони не бачать одне одного і все, що їх зараз єднає – любов і телефонні дзвінки.

Коли почалася війна, Богдана відрядили на Донбас в 1-й батальйон 72-ї бригади, який був в оточенні. Перший обстріл далекого 14-го закарбувався назавжди.

Потім були більше року під Авдіївкою, потужні бої взимку 2017-го, далі – підступи до Горлівки. Район, в якому стояла рота Богдана завжди був серед гарячих точок на передовій.

На такому моменті, як прощання із загиблим побратимом, війна подарувала командиру майбутню дружину, а потім і синочка.

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На весілля влітку 2017-го Богдан їхав прямо з передової. За три дні до найважливішого дня вони з Ольгою перевернули гори, щоби встигнути все.

Тепер родина Богдана живе за військовим порядком, 30 днів відпустки ділиться протягом року на 3 частини і обов’язкові телефонні розмови двічі на день.

Нагадаємо, майже сотня кадетів, майбутнього військової еліти держави, склали урочисту присягу на вірність українському народу.

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