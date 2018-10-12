Будем достойными великих предков: присяга 80 юных кадетов в Киеве
Почти сотня кадетов, будущего военной элиты государства, составили торжественную присягу на верность украинскому народу.
Праздничные торжества и эмоции юбилейного мероприятия не оставили равнодушными даже прохожих.
Торжественная присяга – это уже традиция для воспитанников кадетского корпуса.
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В этом году церемония юбилейная – десятая, поэтому проводят ее на площади Конституции рядом с Верховной Радой.
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2018-10-12
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