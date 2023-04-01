Страх перед контрнаступлением ВСУ и угрозы ядерным оружием: что Лукашенко сказал в обращении к народу

К чему Лукашенко готовит Беларусь, даст ли отмашку своей армии для войны в Украине, зачем согласился разместить российское ядерное оружие на своей территории и что получил за это от президента РФ Владимира Путина взамен.

Ответы на эти вопросы сегодня прозвучали в пылкой речи самопровозглашенного президента Беларуси перед народом, а, точнее, перед аппаратом лояльных чиновников и верных прислужников.

Это выступление анонсировали заранее, обещали, что оно будет ярким и интересным.

Самопровозглашенный президент Лукашенко большую часть своей речи говорил об Украине и том, что ей необходимы переговоры. Причем, без предварительных условий. Ведь тогда и о Крыме, и о Донбассе точно напомнят. Тезис о переговорах, кстати, молниеносно подхватила российская пропаганда. Мол, Россия и Беларусь обсудят его на следующей неделе.

— Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад снова использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии — и обедненный уран, и обогащенный уран. Военные меня поймут, — сказал Лукашенко во время речи.

Кроме того, Лукашенко озвучил и самый большой страх Путина, которым является ничто иное, как контрнаступление ВСУ. По крайней мере, это подчеркивает белорусский диктатор.

— Сейчас много разговоров о контрнаступлении ВСУ. На мой взгляд, это чрезвычайно опасно. Это худшее, что возможно в нынешних условиях. Потому что может перечеркнуть все надежды на переговорный процесс и приведет к необратимой эскалации конфликта, — сказал Лукашенко.

В то же время от ядерного оружия Беларусь не планирует отказываться. Лукашенко говорил и о том, почему согласился на размещение тактического ядерного оружия в Беларуси. Мол, это не Путин, а он сам на том настоял, чтобы “обезопасить” государство. При этом белорусский диктатор заговорил и о стратегическом ядерном оружии. Мол, они с Путиным, а наверняка сам Путин, решение об этом может принять.

— Надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда, если это нужно, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и народы, — сказал он.

В этот раз во время выступления Лукашенко не показывал на карте, откуда готовилось нападение, но все же о нем говорил. Повторил и старый тезис о том, что Беларусь пытаются втянуть в войну. И признался, что война уже в Беларуси.

— Мы не собираемся нападать, но мы и не допустим, чтобы сапог чужого солдата или иностранца недружественно нам настроенного переступил нашу границу. Если это произойдет, мы ответим симметрично… если будем видеть, что за этим стоит уничтожение нашей страны, мы применим все, что есть, — сказал белорусский диктатор.

Далее Лукашенко снова начал рассказывать о том, что его время пребывания на посту заканчивается, а сам он за кресло вроде бы и не держится.

— Не думайте, что я, “вцепившись в это кресло”, как часто говорят, держусь за эту власть. Абсолютно искренне об этом говорю. Вы видите какие обстоятельства. Многие хотели бы, чтобы Лукашенко не было. А если они хотят, чтобы меня не было там, нужно делать наоборот. Это мой принцип, — сказал он.

Кроме того, правитель Беларуси говорит, что хочет похудеть. Нервы, мысли о ядерном оружии, Путине и его самый большой страх — контрнаступление ВСУ очевидно дают о себе знать.

Источник: Getty Images

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