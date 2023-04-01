Страх перед контрнаступом ЗСУ та погрози ядерною зброєю: що Лукашенко сказав у зверненні до народу

До чого Лукашенко готує Білорусь, чи дасть відмашку своїй армії для війни в Україні, навіщо погодився розмістити російську ядерну зброю на своїй території та що отримав за це від президента РФ Володимира Путіна натомість.

Відповіді на ці питання сьогодні пролунали у палкій промові самопроголошеного президента Білорусі перед народом, а, точніше, перед апаратом лояльних чиновників і вірних прислужників.

Цей виступ анонсували заздалегідь, обіцяли, що він буде яскравим і цікавим.

Самопроголошений президент Лукашенко більшу частину своєї промови говорив про Україну і те, що їй необхідні перемовини. Причому, без попередніх умов. Бо ж тоді і про Крим, і про Донбас точно нагадають. Тезу про перемовини, до речі, блискавично підхопила російська пропаганда. Мовляв, Росія і Білорусь обговорять її наступного тижня.

– Спробую ризикнути запропонувати зупинити бойові дії. Оголосити перемир’я без права переміщення угруповань військ і перекидання зброї та техніки. Якщо Захід знову використає цей час для обману, то Росія буде зобов’язана використати всю міць армії – і збіднений уран, і збагачений уран. Військові мене зрозуміють, – сказав Лукашенко під час промови.

Крім того, Лукашенко озвучив і найбільший острах Путіна, яким є ніщо інше, як контрнаступ ЗСУ. Принаймні, на цьому наголошує білоруський диктатор.

– Зараз багато розмов про контрнаступ ЗСУ. На мій погляд, це надзвичайно небезпечно. Це найгірше, що можливо в нинішніх умовах. Тому що може перекреслити всі надії на переговорний процес і призведе до незворотної ескалації конфлікту, – сказав Лукашенко.

Водночас від ядерної зброї Білорусь не планує відмовлятись. Лукашенко говорив і про те, чому погодився на розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Мовляв, це не Путін, а він сам на тому наполіг, аби “убезпечити” державу. При цьому білоруський диктатор заговорив і про стратегічну ядерну зброю. Мовляв, вони із Путіним, а напевно сам Путін, рішення про це може ухвалити.

– Треба буде, ми з Путіним вирішимо і введемо сюди, якщо це потрібно, і стратегічну зброю. І вони це повинні розуміти, мерзотники, там за кордоном, які намагаються підірвати нас зсередини і ззовні. Ми ні перед чим не зупинимося, захищаючи свої країни і народи, – сказав він.

Цього разу під час виступу Лукашенко не показував на мапі, звідки готувався напад, але все ж про нього говорив. Повторив і стару тезу про те, що Білорусь намагаються втягнути у війну. І зізнався, що війна вже у Білорусі.

– Ми не збираємося нападати, але ми і не допустимо, щоб чобіт чужого солдата або іноземця недружньо нам налаштованого переступив наш кордон. Якщо це станеться, ми відповімо симетрично… якщо бачитимемо, що за цим стоїть знищення нашої країни, ми застосуємо все, що є, – сказав білоруський диктатор.

Далі Лукашенко знов почав розповідати про те, що його час перебування на посаді закінчується, а сам він за крісло начебто й не тримається.

– Не думайте, що я, “вчепившись у це крісло”, як часто кажуть, тримаюся за цю владу. Абсолютно щиро про це говорю. Ви бачите які обставини. Багато хто хотів би, щоб Лукашенка не було. А якщо вони хочуть, щоб мене не було там, потрібно робити навпаки. Це мій принцип, – сказав він.

Крім того, правитель Білорусі каже, що хоче схуднути. Нерви, думки про ядерну зброю, Путіна і його найбільший страх – контрнаступ ЗСУ очевидно даються в знаки.

Джерело: Getty Images

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.